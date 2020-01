ഗവര്‍ണറുടെ വിയോജിപ്പ് രേഖകളില്‍ ചേര്‍ക്കില്ല; എം എല്‍ എമാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ല: സ്പീക്കര്‍

Posted on: January 30, 2020 10:55 am | Last updated: January 30, 2020 at 1:20 pm