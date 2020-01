കൂട്ടിയിടിച്ച ബസും ഓട്ടോയും കിണറിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി; 20 പേര്‍ മരിച്ചു

Posted on: January 28, 2020 11:16 pm | Last updated: January 28, 2020 at 11:18 pm