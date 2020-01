പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു; പരാതിയുള്ളവര്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുക- ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍

Posted on: January 25, 2020 1:02 pm | Last updated: January 25, 2020 at 1:02 pm