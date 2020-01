കൊറോണ വൈറസ് മരണം 25 ആയി; ചൈന അഞ്ച് നഗരങ്ങള്‍കൂടി അടച്ചു

Posted on: January 24, 2020 10:04 am | Last updated: January 24, 2020 at 10:04 am