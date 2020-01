എട്ട് മലയാളികള്‍ റിസോര്‍ട്ടില്‍ മരിച്ച സംഭവം; നേപ്പാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Posted on: January 21, 2020 9:12 pm | Last updated: January 21, 2020 at 11:39 pm