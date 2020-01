ബസ് കാത്തുനിന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ യുവതിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതി പിടിയില്‍

Posted on: January 21, 2020 7:44 pm | Last updated: January 21, 2020 at 7:44 pm