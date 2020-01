കാറില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സ്ത്രീയെ തേടി മകനെത്തി; ഇതിന് മുമ്പും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍

Posted on: January 18, 2020 12:14 pm | Last updated: January 18, 2020 at 12:14 pm