യു എസ് സേനയെ രാജ്യത്തു നിന്ന് പിന്‍വലിച്ചെന്ന വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ച് കുവൈത്ത്

Posted on: January 8, 2020 8:03 pm | Last updated: January 8, 2020 at 8:03 pm