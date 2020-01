ഉത്തേജകം അഥവാ മുഖം മിനുക്കല്‍

ഭരണകൂടം, സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ്‌ അധികാരത്തുടര്‍ച്ചക്ക് ശ്രമിക്കുക. 2019ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാജ്യം കണ്ടത് അതായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ച പല തലങ്ങളില്‍ അരങ്ങേറുമ്പോള്‍ ധനമന്ത്രാലയവും തങ്ങളുടെ പങ്ക് നിറവേറ്റുകയാണ്. അതിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം മാത്രമാണ് 103 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി.

Posted on: January 6, 2020 1:05 pm | Last updated: January 6, 2020 at 1:05 pm