യു പി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കണ്ണൻ ഗോപിനാഥനെ വിട്ടയച്ചു

ലക്നൗ | ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലിസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മലയാളിയായ മുന്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥനെ വിട്ടയച്ചു. ട്വിറ്ററില്‍ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ‘ബനാന റിപബ്ലിക് ഓഫ് യു പി’യുടെ അതിർത്തി വരെ പോലീസ് കൊണ്ടുചെന്നാക്കി എന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് യു പി പോലീസ് കണ്ണൻ ഗോപിനാഥനെ വിട്ടയച്ചത്.

Released on personal bond. Now being escorted out till the border of Independent Banana Republic of Uttar Pradesh. https://t.co/AVIG1lfKj1

— Kannan Gopinathan (@naukarshah) January 4, 2020