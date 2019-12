ആകാശം മേഘാവൃതം; പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടത് കോഴിക്കോട്ടെ ഗ്രഹണം

ന്യൂഡല്‍ഹി | ആകാശം മേഘാവൃതമായതിനാല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ സൂര്യഗ്രഹണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കാണാനായില്ല. പകരം കോഴിക്കോട്ടെ ഗ്രഹണത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടു. ട്വിറ്ററിലാണ് തനിക്ക് ഗ്രഹണം നേരിട്ടു കാണാന്‍ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ദുഖം പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവെച്ചത്.

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019.

Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2019