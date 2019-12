വാക്കുമാറ്റി യെദ്യൂരപ്പ: മംഗളൂരുവില്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ നഷ്ടപരിഹാരമില്ല

Posted on: December 25, 2019 5:38 pm | Last updated: December 25, 2019 at 6:47 pm