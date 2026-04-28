Kerala

ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂരില്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു

മുളക്കുഴ പുത്തന്‍പീടികയില്‍ ആസിഫ് അഷ്‌റഫ് (21) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Apr 28, 2026 8:31 pm |

Last Updated

Apr 28, 2026 8:33 pm

ആലപ്പുഴ | ചെങ്ങന്നൂരില്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു. മുളക്കുഴ പുത്തന്‍പീടികയില്‍ ആസിഫ് അഷ്‌റഫ് (21) ആണ് മരിച്ചത്.

വൈകിട്ടുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിലാണ് സംഭവം. പുത്തന്‍കാവ് പള്ളി ഗ്രൗണ്ടില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റത്.

ഉടന്‍തന്നെ മാവേലിക്കര ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

