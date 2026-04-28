പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 35 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ്! പുത്തൻ ലുക്കിൽ മാരുതി ഫ്രോങ്ക്സ് എത്തുന്നു; വമ്പൻ ഫീച്ചറുകൾ വേറെയും

മാരുതി സുസുക്കി ഫ്രോങ്ക്സ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പരീക്ഷണ ഓട്ടം ആരംഭിച്ചു; ഈ വർഷം വിപണിയിലെത്തും
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ തരംഗമായി മാറിയ മാരുതി സുസുക്കി ഫ്രോങ്ക്സിന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് പരീക്ഷണ ഓട്ടം ആരംഭിച്ചു. 2023 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫ്രോങ്ക്സിന്റെ ആദ്യ മിഡ് ലൈഫ് അപ്ഡേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്. 2026 ഓടെ വാഹനം വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗുഡ്ഗാവിലെ റോഡുകളിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്ന കാമോഫ്ലാഷ് (Camouflage) ചെയ്ത വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.
ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറുകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഫ്രോങ്ക്സ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. പ്രധാനമായും മുൻഭാഗത്തെ ഗ്രില്ല്, ബമ്പർ, ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. പിൻഭാഗത്തെ ടെയിൽ ലാമ്പ് സിഗ്നേച്ചറിലും ബമ്പറിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അകത്തളത്തിൽ വലിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, സൺറൂഫ്, ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സുരക്ഷാ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് മാരുതി ഒരുങ്ങുന്നത്. ലെവൽ 2 എ ഡി എ എസ് (ADAS) ഫീച്ചറുകൾ പരീക്ഷണ വാഹനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലിഡാർ (LIDAR) യൂണിറ്റും സെൻസറുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വാഹനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയായിരിക്കും. മാരുതി സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച ‘സീരീസ് ഹൈബ്രിഡ്’ സാങ്കേതികവിദ്യ ഫ്രോങ്ക്സിലൂടെ അരങ്ങേറും. 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിൻ ഒരു ജനറേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ചക്രങ്ങളെ തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. ഇത് ലിറ്ററിന് 35 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് നൽകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ, 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനുകളും തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടാറ്റ പഞ്ച്, നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും പുതിയ ഫ്രോങ്ക്സ് വിപണിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക.
Summary
The Maruti Suzuki Fronx facelift has been spotted testing on Indian roads ahead of its expected launch in 2026. The updated model is likely to feature a new series hybrid powertrain offering up to 35 kmpl mileage along with Level 2 ADAS for enhanced safety. Significant cosmetic changes to the exterior and premium interior upgrades like a larger touchscreen and sunroof are also anticipated.