Kerala
കോട്ടയത്ത് യുവതിക്ക് ക്രൂരമര്ദ്ദനം; ഭര്ത്താവ് ഒളിവില്
രമ്യയുടെ പരാതിയില് ഭര്ത്താവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു.
കോട്ടയം| കുമാരനെല്ലൂരില് യുവതിയെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ച് ഭര്ത്താവ്. രമ്യമോഹനെ(39)യാണ് ഭര്ത്താവ് ജയന് ശ്രീധരന് മര്ദിച്ചത്. മുഖത്ത് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവതി മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സ തേടി. മര്ദ്ദനം പതിവാണെന്നും മൂന്ന് മക്കളെയും ഭര്ത്താവ് ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും മക്കളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും രമ്യ പറയുന്നു. രമ്യയുടെ പരാതിയില് ഭര്ത്താവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതിയായ ജയന് ഒളിവിലാണെന്ന് കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. മര്ദിക്കുന്നതിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഭര്ത്താവ് വലിയ സ്നേഹ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. സംഭവ ദിവസം ഭര്ത്താവ് രമ്യയെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഓഫീസില് നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്തു. വൈകുന്നേരമായപ്പോള് ഓഫീസില് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്പ് വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അതിനുശേഷമാണ് മര്ദിച്ചതെന്ന് രമ്യ മോഹന് പറഞ്ഞു.
വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള് ആദ്യ ചെവിക്കല്ലിന് അടിച്ചു. തുടര്ന്ന് തല ഭിത്തിയിലിട്ട് ഇടിച്ചു. മുഖം ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. ഇന്നേവരെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളും കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ്. അയാള് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം ഞങ്ങള് കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ജയന് അത് സമ്മതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തില് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വത്തിനെല്ലാം അവകാശി നീയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീയും നിന്റെ നശിച്ച മക്കളും ഇതിന് അവകാശിയായിട്ട് ഇരിക്കാനും പാടില്ലെന്നും ജയന് പറഞ്ഞതായി രമ്യ പറയുന്നു.
ജയന് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കില് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മുന്പും സമാനമായി ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഖത്തറിലായിരുന്നു. ഇറങ്ങിയോടാന് കഴിയുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല. നാട്ടില് വന്നിട്ട് നാലുവര്ഷമായി. ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യമേ ജയന്റെ രീതികള്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേസ് കൊടുത്തു. ഒരു തവണ കരഞ്ഞു നാടകം കളിച്ചപ്പോള് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായതെന്നും രമ്യ പറഞ്ഞു.