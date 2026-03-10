Kerala
കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
രണ്ട് കാട്ടാനകളെ തുരത്തി ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു കാട്ടാന ഷൈജുവിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
മണ്ണാര്ക്കാട്| പാലക്കാട് മണ്ണാര്ക്കാട് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറായ ഷൈജു (28)വാണ് മരിച്ചത്. തിരുവിഴാംകുന്നിലാണ് സംഭവം. രണ്ട് കാട്ടാനകളെ തുരത്തി ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു കാട്ടാന ഷൈജുവിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.
