Kerala

അതിരപ്പള്ളിയില്‍ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം; ആക്രമണത്തില്‍ ക്ഷേത്രം തകര്‍ത്തു

ഇന്ന് വെളുപ്പിനാണ് ആനക്കൂട്ടം കാടുകയറിയത്

Jan 06, 2026 12:14 pm |

Jan 06, 2026 12:14 pm

തൃശൂര്‍| അതിരപ്പള്ളിയില്‍ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തില്‍ ആനക്കൂട്ടം ക്ഷേത്രം തകര്‍ത്തു. വെറ്റിലപ്പാറ ഫാക്ടറിക്ക് സമീപമുള്ള ശിവക്ഷേത്രമാണ് തകര്‍ത്തത്.

ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒഴികെ മുഴുവന്‍ വാതിലുകളും ആന തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം. തൊട്ടടുത്തുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വീടും ആനക്കൂട്ടം തകര്‍ത്തു. ഇന്ന് വെളുപ്പിനാണ് ആനക്കൂട്ടം കാടുകയറിയത്.

അതിരപ്പള്ളിയില്‍ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം; ആക്രമണത്തില്‍ ക്ഷേത്രം തകര്‍ത്തു

