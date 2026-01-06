Kerala
അതിരപ്പള്ളിയില് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം; ആക്രമണത്തില് ക്ഷേത്രം തകര്ത്തു
ഇന്ന് വെളുപ്പിനാണ് ആനക്കൂട്ടം കാടുകയറിയത്
തൃശൂര്| അതിരപ്പള്ളിയില് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തില് ആനക്കൂട്ടം ക്ഷേത്രം തകര്ത്തു. വെറ്റിലപ്പാറ ഫാക്ടറിക്ക് സമീപമുള്ള ശിവക്ഷേത്രമാണ് തകര്ത്തത്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒഴികെ മുഴുവന് വാതിലുകളും ആന തകര്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം. തൊട്ടടുത്തുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വീടും ആനക്കൂട്ടം തകര്ത്തു. ഇന്ന് വെളുപ്പിനാണ് ആനക്കൂട്ടം കാടുകയറിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
അതിരപ്പള്ളിയില് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം; ആക്രമണത്തില് ക്ഷേത്രം തകര്ത്തു
Career Notification
തൊഴിൽ രംഗത്തെ നിർമിത ബുദ്ധി
Kerala
കൊടകരയില് ബസ് ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി സ്കൂട്ടര് യാത്രിക മരിച്ചു
Business
സ്വര്ണവില വീണ്ടും സര്വകാല റെക്കോഡിലെത്തി; പവന് 440 രൂപ ഉര്ന്നു
Kerala
കേരളത്തില് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രില് രണ്ടാം വാരത്തോടെ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ ഘട്ടമായെന്ന് സൂചന
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊളള; ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് പണം നല്കിയ സ്പോണ്സര് രമേശ് റാവുവിനെ ചോദ്യംചെയ്യും
National