Kerala
വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലും പാല്ചുരത്തിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തും
കല്പ്പറ്റ| വയനാട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര് ഡി ആര് മേഘശ്രീ. ജില്ലയില് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അവധി നല്കിയത്. മതപഠന ക്ലാസ്സുകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകള്, സ്പെഷ്യല് ക്ലാസ്സുകള്, ഉള്പ്പടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമാണ്. റെസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകള്ക്കും റെസിഡന്ഷ്യല് കോളജുകള്ക്കും അവധിയില്ല.
മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാല് പൊതുജനങ്ങള് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലും പാല്ചുരത്തിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു. ചുരങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളില് മാത്രമാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. അത്തരം യാത്രകളില് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു.
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Wayanad District Collector DR Meghasree declared a holiday for educational institutions tomorrow due to a red alert warning. The closure applies to tuition centers and coaching classes, but excludes residential schools. Traffic restrictions have been imposed on Thamarassery and Palchuram passes.