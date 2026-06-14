Kerala
ആര്എസ്എസ് പരിപാടിയില് വൈസ് ചാന്സലര്മാര് പങ്കെടുത്തത് അതീവ ഗൗരവതരം; മൂന്ന് പേരും കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയണം: മുഖ്യമന്ത്രി
കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിനും വൈസ് ചാന്സലര്മാരുടെ അന്തസിനും നിരക്കാത്തതാണത്
തിരുവനന്തപുരം | ആര്എസ്എസ് മേധാവി മോഹന് ഭാഗവത് സംബന്ധിച്ച പരിപാടിയില് മൂന്ന് വൈസ് ചാന്സലര്മാര് പങ്കെടുത്തത് അതീവ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്.ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് വൈസ് ചാന്സലര്മാര്ക്ക് ഉണ്ടായതെന്നും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിനും വൈസ് ചാന്സലര്മാരുടെ അന്തസിനും നിരക്കാത്തതാണതെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. ആര്എസ്എസ് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് വിസിമാരും കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണ രൂപം:
ആര്.എസ്.എസ് ശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായി സര്സംഘചാലക് മോഹന് ഭാഗവത് സംസാരിച്ച പ്രഭാഷണ സഭയില് മൂന്ന് വൈസ് ചാന്സലര്മാര് പങ്കെടുത്തത് അതീവ ഗൗരവമായി കാണുന്നു. ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് വൈസ് ചാന്സലര്മാര്ക്ക് ഉണ്ടായത്. കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിനും വൈസ് ചാന്സലര്മാരുടെ അന്തസിനും നിരക്കാത്തതാണത്.
കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് വൈസ് ചാന്സലര് പദവിയോട് ആദരവുണ്ട്. അത് കളഞ്ഞ് കുളിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തീവ്ര വര്ഗീയത പറയുന്ന ആര്.എസ്.എസ് നേതാവിന്റെ പരിപാടിയില് ഇവര് പങ്കെടുത്തത്. വര്ഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടി ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാലും അംഗീകരിക്കില്ല. അത് വച്ചുപൊറുപ്പിക്കുകയുമില്ല. ആര്.എസ്.എസ് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് വി.സിമാരും കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയണം