Connect with us

Kerala

ആര്‍എസ്എസ് പരിപാടിയില്‍ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാര്‍ പങ്കെടുത്തത് അതീവ ഗൗരവതരം; മൂന്ന് പേരും കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയണം: മുഖ്യമന്ത്രി

കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിനും വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുടെ അന്തസിനും നിരക്കാത്തതാണത്

Published

Jun 14, 2026 3:16 pm |

Last Updated

Jun 14, 2026 3:16 pm

തിരുവനന്തപുരം |  ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത് സംബന്ധിച്ച പരിപാടിയില്‍ മൂന്ന് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാര്‍ പങ്കെടുത്തത് അതീവ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍.ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാര്‍ക്ക് ഉണ്ടായതെന്നും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിനും വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുടെ അന്തസിനും നിരക്കാത്തതാണതെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ആര്‍എസ്എസ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് വിസിമാരും കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം:
ആര്‍.എസ്.എസ് ശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായി സര്‍സംഘചാലക് മോഹന്‍ ഭാഗവത് സംസാരിച്ച പ്രഭാഷണ സഭയില്‍ മൂന്ന് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാര്‍ പങ്കെടുത്തത് അതീവ ഗൗരവമായി കാണുന്നു. ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാര്‍ക്ക് ഉണ്ടായത്. കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിനും വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുടെ അന്തസിനും നിരക്കാത്തതാണത്.
കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ പദവിയോട് ആദരവുണ്ട്. അത് കളഞ്ഞ് കുളിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തീവ്ര വര്‍ഗീയത പറയുന്ന ആര്‍.എസ്.എസ് നേതാവിന്റെ പരിപാടിയില്‍ ഇവര്‍ പങ്കെടുത്തത്. വര്‍ഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടി ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാലും അംഗീകരിക്കില്ല. അത് വച്ചുപൊറുപ്പിക്കുകയുമില്ല. ആര്‍.എസ്.എസ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് വി.സിമാരും കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയണം

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ആര്‍എസ്എസ് പരിപാടിയില്‍ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാര്‍ പങ്കെടുത്തത് അതീവ ഗൗരവതരം; മൂന്ന് പേരും കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയണം: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

'അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളില്‍ അവതാരങ്ങള്‍ വന്നോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണം'; ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് മറുപടിയുമായി പിണറായി

Editors Pick

കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നാളെ മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര; ബസ്സിൽ കയറും മുൻപ് ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം!

National

വിമാനത്തിന്റെ ശുചിമുറിയിലെ സ്പീക്കർ ബോക്സ് തുറന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഞെട്ടി; കണ്ടെടുത്തത് 4.27 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകൾ

UAE

ഹിജ്‌റ പുതുവത്സരം: ദുബൈയില്‍ നാളെ സൗജന്യ പാര്‍ക്കിങ്

Ongoing News

ശസ്ത്രക്രിയയില്ലാതെ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനക്കും ചലന വൈകല്യങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരവുമായി അബൂദബി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല; രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പയ്യോളിയിലെ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരന്