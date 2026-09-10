Connect with us

Kozhikode

ഉറൂബ് ലൈബ്രറി വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം

മുന്‍ എം എല്‍ എ. വി കെ സി മമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 'സമകാലീന ഇന്ത്യയും നവ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീഷണിയും' എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Published

Sep 10, 2026 8:42 pm |

Last Updated

Sep 10, 2026 8:42 pm

കോഴിക്കോട് | നല്ലളം ഉറൂബ് ലൈബ്രറിയുടെ മൂന്നാമത് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനവും സാംസ്‌കാരിക സദസ്സും മുന്‍ എം എല്‍ എ. വി കെ സി മമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ‘സമകാലീന ഇന്ത്യയും നവ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീഷണിയും’ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും യുവജനങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി നടത്തിയ ചിത്രരചന, പ്രബന്ധ രചന, ഇ-പോസ്റ്ററിംഗ് മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിച്ചവര്‍ക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു.

ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ. എം അബ്ദുറഹിമാന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി ടി ഹര്‍ഷാദ് റിപോര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഫിറോസ് മുല്ലവീട് ആശംസ അര്‍പ്പിച്ചു. വി വി സുനില സ്വാഗതവും അഭിനേഷ് കത്തലാട്ട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Content Highlights:
The annual conference of the Uroob Library brought together local writers, readers, and community leaders. Discussions focused on promoting Malayalam literature and expanding public library access for future generations. Key organizational decisions and upcoming cultural initiatives were highlighted.

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

യുവതിയെ കുവൈത്തില്‍ എത്തിച്ച് ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ കേസ്: മൂന്നാം പ്രതിക്ക് 37.9 വര്‍ഷം തടവും 3.3 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

Kerala

വയനാട് കുറിച്യാട് വനത്തില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

രമ്യ ഹരിദാസ് എം എല്‍ എയ്‌ക്കെതിരെ അശ്ലീല പരാമര്‍ശം; ഖേദം പ്രകടപ്പിച്ച് സി പി എം നേതാവ്

International

ചൈനയിലെ കപ്പല്‍ശാലയില്‍ ചരക്കുകപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; 25 പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്; പി എസ് സി ചെയർമാനും അംഗങ്ങൾക്കും ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് നല്‍കി

Kerala

ബേങ്ക് പണിമുടക്ക് നാളെ; തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളില്‍ ഇടപാടുകള്‍ തടസ്സപ്പെടും

Kerala

തൃക്കാക്കര മോര്‍ഫിങ് കേസ്; 'മല്ലു പ്രീമിയം'എന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ തേടി ടെലഗ്രാമിന് കത്തയച്ച് പോലീസ്