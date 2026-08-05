യു എ ഇയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണോ? സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 8 സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ

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യു എ ഇയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണോ? സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 8 സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ
കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ട്.
യു എ ഇയലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ (Private Sector) ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനക്കാർ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Labour Law) വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. 2021 ലെ 33-ാം നമ്പർ ഫെഡറൽ ഉത്തരവ് (Federal Decree Law No 33 of 2021) അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ നിയമം തൊഴിലുടമയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുന്നു. ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ ജീവനക്കാരനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എട്ട് പ്രധാന നിയമ വശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും
യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും പ്രാഥമികമായി ബാധകമാകുന്നത് 2021 ലെ 33-ാം നമ്പർ ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമമാണ്. മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുബന്ധ തീരുമാനങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും തൊഴിലുടമയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.
ജോലി സമയവും വിശ്രമവേളകളും
സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സാധാരണ ജോലി സമയം പ്രതിദിനം എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 48 മണിക്കൂർ ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യാത്രാസമയം സാധാരണയായി ജോലി സമയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. റമസാൻ മാസത്തിൽ പ്രതിദിന ജോലി സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറയും. തുടർച്ചയായ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ജോലിക്ക് ശേഷം കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ വിശ്രമവേള ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും. ഷിഫ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ജോലികൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമയം ക്രമീകരിക്കാം. ഓവർടൈം (Overtime) പ്രതിദിനം പരമാവധി രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമായിരിക്കും.
അവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ജീവനക്കാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം വേതനത്തോടുകൂടിയ വിശ്രമദിനം ലഭിക്കും. പങ്കാളിയുടെ മരണത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസവും അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ചെറുമക്കൾ, മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി എന്നിവരുടെ മരണത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസവും ദുഃഖാചരണ അവധിക്ക് (Bereavement leave) അർഹതയുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അഞ്ച് പ്രവൃത്തിദിവസം മാതൃത്വ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃത്വ അവധി (Parental leave) എടുക്കാം.
ജോബ് ഓഫറും കരാർ നിബന്ധനകളും
തൊഴിൽ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എം ഒ എച്ച് ആർ ഇ അംഗീകരിച്ച തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം (Job offer) ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഓഫർ ലെറ്ററിലെ ബാർകോഡ് വഴി ഇതിന്റെ സാധുത പരിശോധിക്കാം. കരാറുകളിൽ അനുബന്ധ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർക്കാമെങ്കിലും അവ ലേബർ ലോ ഉറപ്പുനൽകുന്ന കുറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകാൻ പാടില്ല. കുറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അസാധുവായിരിക്കും. സംശയങ്ങൾക്ക് 600 590000 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
ശമ്പള സുരക്ഷയും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും
കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം (WPS – Wage Protection System) നിലവിലുണ്ട്. പ്രതിമാസ ശമ്പളം എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതി മന്ത്രാലയം ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഒരു വർഷം തുടർച്ചയായി സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി (Gratuity) അല്ലെങ്കിൽ സേവനാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.
തൊഴിൽ സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷയും വിവേചന നിരോധനവും
തൊഴിൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന മുൻകരുതലുകൾ തൊഴിലുടമകൾ ഉറപ്പാക്കണം. നിർബന്ധിത തൊഴിൽ, ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ, ഭീഷണി, മാനസിക അധിക്ഷേപം, വംശീയവും ലിംഗപരവുമായ വിവേചനങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ജീവനക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
യുഎഇ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 16 ഉം 2022 ലെ കാബിനറ്റ് പ്രമേയം നമ്പർ 1 ഉം തൊഴിലാളികൾക്ക് ബാധകമായ ചില നിയമപരമായ ബാധ്യതകളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. കരാർ പ്രകാരമുള്ള ജോലികൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുക, തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, സ്ഥാപനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നിവ ജീവനക്കാരന്റെ കടമയാണ്. സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലുടമ നൽകിയ താമസം ഒഴിയണം.
ലേബർ പരാതികൾ പരിഹരിക്കൽ
തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ ലേബർ ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസറി സെന്റർ (800 84) വഴി മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിക്കാം. ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ വ്യക്തത നൽകാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് MOHRE-യിൽ ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകാനും കഴിയും. സാധാരണയായി മന്ത്രാലയം അത്തരം തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത കാലയളവിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കും. തർക്കങ്ങൾ 14 ദിവസത്തിനകം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേസ് കോടതിയിലേക്ക് കൈമാറും.
Content Highlights
UAE Labour Law under Federal Decree-Law No. 33 of 2021 regulates private sector employment, outlining 8-hour workdays, overtime limits, WPS salary protections, leaves, safety, and gratuity rights.