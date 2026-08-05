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നിങ്ങളുടെ കാർ പരമാവധി എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാം?; സ്പീഡോമീറ്ററല്ല, ടയർ പറയും ആ കണക്ക്!
ടയറിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ വേഗത അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | നിങ്ങളുടെ കാർ പരമാവധി എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാം; സ്പീഡോമീറ്ററല്ല, ടയർ പറയും ആ കണക്ക്. കാറുകളുടെ പരമാവധി വേഗത എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്പീഡോമീറ്ററിനെയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് സുരക്ഷിതമായി ഓടാൻ കഴിയുന്ന യഥാർത്ഥ വേഗത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സ്പീഡോമീറ്ററല്ല, മറിച്ച് കാറിന്റെ ടയറുകൾ (Car Tyre Speed Rating Explained) ആണ്.
ടയറിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് (Sidewall) അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ വേഗത അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് 205/55 R16 91V എന്ന അടയാളപ്പെടുത്തലിൽ അവസാനമുള്ള ‘V’ എന്ന അക്ഷരമാണ് ടയറിന്റെ സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് (Speed Rating) വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓരോ അക്ഷരവും ടയറിന് സുരക്ഷിതമായി താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വേഗതയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.
പ്രധാന സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് അക്ഷരങ്ങളും അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേഗതയും
- N – മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്റർ വരെ
- P – മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ
- Q – മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വരെ
- R – മണിക്കൂറിൽ 170 കിലോമീറ്റർ വരെ
- S – മണിക്കൂറിൽ 180 കിലോമീറ്റർ വരെ
- T – മണിക്കൂറിൽ 190 കിലോമീറ്റർ വരെ
- H – മണിക്കൂറിൽ 210 കിലോമീറ്റർ വരെ
- V – മണിക്കൂറിൽ 240 കിലോമീറ്റർ വരെ
- W – മണിക്കൂറിൽ 270 കിലോമീറ്റർ വരെ
- Y – മണിക്കൂറിൽ 300 കിലോമീറ്റർ വരെ
ലോഡ് ഇൻഡക്സ്
സ്പീഡ് റേറ്റിംഗിന് പുറമെ ടയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാര്യമാണ് ലോഡ് ഇൻഡക്സ് (Load Index). ടയറിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഭാരത്തെയാണ് ലോഡ് ഇൻഡക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിർദ്ദിഷ്ട റേറ്റിംഗിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
ടയറിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- തരം: അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ‘P’ എന്ന അക്ഷരം പാസഞ്ചർ വാഹനത്തെയും (Passenger Vehicle) ‘LT’ എന്നത് ലൈറ്റ് ട്രക്കിനെയും (Light Truck) സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- വീതി: ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക നമ്പർ ടയറിന്റെ വീതി മില്ലിമീറ്ററിൽ (mm) അളക്കുന്നു.
- ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ: രണ്ടാമത്തെ രണ്ടക്ക നമ്പർ ടയറിന്റെ വീതിയും ഉയരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ്.
- നിർമ്മാണ രീതി: ‘R’ എന്നത് റേഡിയൽ (Radial) നിർമ്മാണത്തെ കാണിക്കുന്നു.
- വീൽ വ്യാസം: അവസാന ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടക്ക നമ്പർ വീൽ റിമ്മിന്റെ വ്യാസം ഇഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
കൂടാതെ ടയർ നിർമ്മിച്ച തീയതിയും വർഷവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഡി ഒ ടി (DOT) കോഡ് സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഡി ഒ ടി കോഡിന് ശേഷമുള്ള 1224 എന്ന നമ്പർ 2024 ലെ 12-ാം ആഴ്ചയിലാണ് ടയർ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ടയറുകളുടെ ഈ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്.
കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അമിതവേഗതയാണ് അപകടങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് ഓർക്കുക. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് പരിധികൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും റോഡിന്റെയും കാലാവസ്ഥയുടെയും സ്ഥിതിഗതികൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിയന്ത്രിത വേഗതയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ടയറിന്റെ സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ പോലും, പരമാവധി വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ബ്രേക്കിംഗിലും മറ്റും കാറിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ സ്വന്തം സുരക്ഷയും മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി വേഗത എപ്പോഴും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുക.
Content Highlights:
The maximum safe speed of a car is determined by its car tyre speed rating rather than the speedometer. Printed on the sidewall, letters like H, V, or Y indicate the top speed a tire can handle safely. Understanding load index and manufacturing codes ensures better road safety and vehicle maintenance.