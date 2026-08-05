Connect with us

Kerala

കാട്ടാക്കടയിലെ ആദിശേഖര്‍ കൊലപാതകം; പ്രതി പ്രിയരഞ്ജന്റെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

പ്രിയരഞ്ജന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.

Published

Aug 05, 2026 1:12 pm |

Last Updated

Aug 05, 2026 1:12 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി|കാട്ടാക്കടയിലെ 15കാരന്‍ ആദിശേഖറിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ പ്രതി പ്രിയരഞ്ജന്റെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. പ്രിയരഞ്ജന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ശിക്ഷ വിധിച്ച വിചാരണക്കോടതി വിധിയില്‍ പിഴവുണ്ടെന്നാണ് സുപ്രിംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ആദിശേഖറിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശം പ്രതിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് വിചാരണക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഈ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചതിലെ പൊരുത്തക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ശിക്ഷാ വിധി മരവിപ്പിച്ചത്.ആദിശേഖറിനെ കാറിടിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്.

പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിയായ പത്താം ക്ലാസുകാരനായിരുന്ന ആദിശേഖറിനെ കാറിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രിയരജ്ഞന് ജീവപര്യന്തം തടവും 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴത്തുക കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് നല്‍കാനും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. 2023ലായിരുന്നു സംഭവം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മതിലില്‍ പ്രതി പ്രിയരഞ്ജന്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചത് കുട്ടി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തില്‍ മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ആദിശേഖറിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ പോലീസില്‍ മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയത്.

പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ഹാജരാക്കിയ 30 സാക്ഷികളുടെയും 43 രേഖകളുടെയും 11 തൊണ്ടിമുതലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കോടതി വിധി. കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ശേഖരിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേസില്‍ നിര്‍ണായക തെളിവായത്. തുറന്ന കോടതിയില്‍ വീഡിയോ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് തെളിവെടുത്തിരുന്നു.

Content Highlights:
The Supreme Court suspended the life sentence of Priyaranjan, accused in the murder of 15-year-old Adishekhar in Kattakkada, and granted him bail. The apex court highlighted inconsistencies in the trial court judgment. Adishekhar was killed in 2023 after being hit by a car driven by the accused.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കാട്ടാക്കടയിലെ ആദിശേഖര്‍ കൊലപാതകം; പ്രതി പ്രിയരഞ്ജന്റെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

Editors Pick

നിങ്ങളുടെ കാർ പരമാവധി എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാം?; സ്പീഡോമീറ്ററല്ല, ടയർ പറയും ആ കണക്ക്!

Kerala

കാലവര്‍ഷക്കെടുതി: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് എട്ടുലക്ഷം, വീട്ടില്‍ വെള്ളം കയറിയ എല്ലാവര്‍ക്കും 10,000

National

2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ Gpay ചെയ്താൽ ഇനി സർവീസ് ചാർജ്; നിയമഭേദഗതി ബിൽ പാർലിമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം

UAE

ദുബൈയില്‍ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളുടെ 'വിവാഹം'; ശ്രദ്ധനേടി ബൂസുനൈദയും മോസയും

UAE

ഇത്തിഹാദ് ട്രെയിന്‍: ആദ്യ ആഴ്ചകളില്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞത് 70,000 ടിക്കറ്റുകള്‍

UAE

ആമസോണ്‍ വനമേഖലയില്‍ യു എ ഇയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഭീമന്‍ സുരക്ഷാ ദൗത്യം