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UAE

യു എ ഇയുടെ ഛിന്നഗ്രഹ പര്യവേക്ഷണ പേടകം സജ്ജം; 500 കോടി കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും

ചരിത്ര നേട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ച് ശൈഖ് ഹംദാൻ

Published

Oct 05, 2026 4:05 pm |

Last Updated

Oct 05, 2026 4:05 pm
ദുബൈ|സൗരയൂഥത്തിലെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് 500 കോടി കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന യു എ ഇയുടെ ചരിത്രപരമായ ആസ്റ്ററോയ്ഡ് ബെൽറ്റ് ദൗത്യത്തിനായുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകം വിക്ഷേപണ സജ്ജമായതായി ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പേടകത്തിന്റെ അനാച്ഛാദന ചടങ്ങിൽ നേരിട്ടെത്തി അദ്ദേഹം ഈ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.രണ്ട് വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം സമയമെടുത്താണ് ബഹിരാകാശ പേടകം പൂർണമായും യു എ ഇയിൽ തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. 150-ലധികം വരുന്ന സ്വദേശി ശാസ്ത്രജ്ഞരും എൻജിനീയർമാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്നാണ് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയോടെ പേടകം യാഥാർഥ്യമാക്കിയതെന്ന് ശൈഖ് ഹംദാൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്ത് സ്വന്തം ശേഷി തെളിയിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രയത്‌നങ്ങളിൽ നിർണായകമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണിത്.

ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെ അടുത്തറിഞ്ഞ് അവയിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ബില്യൺ കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടുന്ന ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ 4,400 കോടിയിലധികം ദിർഹം മൂല്യമുള്ളതാണ് യു എ ഇയുടെ ബഹിരാകാശ വിപണിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇരട്ടിയാക്കാനും ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നായി യു എ ഇയെ മാറ്റാനുമാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ശാസ്ത്രീയ ദൗത്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മനുഷ്യവിഭവശേഷിയിലും ഗവേഷണത്തിലും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലും രാജ്യം നിക്ഷേപം തുടരുമെന്നും ആഗോള ബഹിരാകാശ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് യു എ ഇയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുമെന്നും ശൈഖ് ഹംദാൻ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights:
Sheikh Hamdan announced the completion of the UAE space probe for a historic 5-billion-kilometer Asteroid Belt mission. Designed and built by over 150 Emirati scientists in under two years, it aims to study seven asteroids. The project strengthens the UAE’s 44-billion-Dirham space economy vision.

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