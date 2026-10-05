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ഇന്ധന വില വര്ധനവിന് പിറകെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കില് വന്വര്ധന വരുത്തി ഇന്ഡിഗോ; പുതുക്കിയ നിരക്ക് നാളെ മുതല് പ്രാബല്യത്തില്
റൂട്ടും ദൂരവും അനുസരിച്ച് 425 രൂപ മുതല് 10,000 രൂപ വരെയാണ് സര്ചാര്ജ്.
ന്യൂഡല്ഹി| വിമാന ഇന്ധന വില കൂട്ടിയതിന് പിന്നാലെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വര്ധിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാന കമ്പനിയായ ഇന്ഡിഗോ. ഇന്ത്യയില് ആഭ്യന്തര വിമാന ഗതാഗതത്തിന്റെ മൂന്നില് രണ്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ഡിഗോ ഇന്ധന സര്ചാര്ജ് വര്ധിപ്പിച്ചതായി അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര സര്വീസുകള്ക്കുള്ള, വര്ധിപ്പിച്ച ഇന്ധന സര്ചാര്ജ് ഒക്ടോബര് ആറുമുതല് നിലവില് വരും.
റൂട്ടും ദൂരവും അനുസരിച്ച് 425 രൂപ മുതല് 10,000 രൂപ വരെയാണ് സര്ചാര്ജ്. 500 കിലോമീറ്ററില് താഴെയുള്ള റൂട്ടുകള്ക്ക് 425 രൂപയാണ് ഇന്ധന സര്ചാര്ജ്. 501 മുതല് ആയിരം കിലോമീറ്റര് വരെയുള്ള റൂട്ടുകള്ക്ക് സര്ചാര്ജ് 600 രൂപയാകും. 1001- 1500 കിലോമീറ്റര് വരെയുള്ള റൂട്ടുകള്ക്ക് സര്ചാര്ജ് ഇനിയും വര്ധിക്കും. 900 രൂപയായാണ് ഉയര്ത്തിയത്. 1501- 2000 കിലോമീറ്റര് വരെയുള്ള റൂട്ടുകള്ക്ക് 1150 രൂപയാണ് സര്ചാര്ജ്. 2000 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള റൂട്ടുകള്ക്ക് സര്ചാര്ജ് ആയി 1300 രൂപ നല്കണം.രാജ്യാന്തര വിമാന സര്വീസുകളില് 500 കിലോമീറ്റര് ദൂരത്തില് താഴെയുള്ള സാര്ക്ക് മേഖലകള്ക്ക് 500 രൂപയാണ് സര്ചാര്ജ്. 500 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലാണെങ്കില് സര്ചാര്ജ് ആയി ആയിരം രൂപ ഈടാക്കും.
തെക്കുകിഴക്കന് ഏഷ്യന്, മിഡില് ഈസ്റ്റ് ആന്റ് ജിസിസി, നോര്ത്ത് ആന്റ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സര്വീസുകള്ക്ക് 5500 രൂപയാണ് സര്ചാര്ജ്. ആഫ്രിക്ക 6,000, യൂറോപ്പ് 10,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പരിഷ്കരിച്ച സര്ചാര്ജ്. സര്ചാര്ജിലെ വര്ധന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയരാന് ഇടയാക്കും.വിമാന കമ്പനിയുടെ പ്രവര്ത്തന ചെലവിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് വിമാന ഇന്ധനത്തിനായാണ് ചെലവാകുന്നത്. ചെലവ് വര്ധന പൂര്ണമായും യാത്രക്കാരില് നിന്ന് ഈടാക്കാതെ നിശ്ചിതമായ ചെറിയ തുക മാത്രമാണ് സര്ചാര്ജ് ആയി പുനര്നിര്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇന്ഡിഗോ പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്നാണ് വിമാന ഇന്ധനവില വര്ധിച്ചത്.
Content Highlights: IndiGo has announced a hike in fuel surcharge across domestic and international routes effective October 6. The surcharge revision ranges from Rs 425 to Rs 10,000 depending on route and distance, triggered by soaring aviation fuel prices following West Asia conflicts. The move will lead to a sharp rise in overall air travel expenses for passengers.