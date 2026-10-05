Kerala
വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്ക്
കാള് ഡിസൈറോത്ത്, പീറ്റര് ഹെഗെമാന്, ജോര്ജ് നാഗല് എന്നിവര്ക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
സ്റ്റോക്ക്ഹോം| 2026ലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്ക് ലഭിച്ചു. കാള് ഡിസൈറോത്ത്, പീറ്റര് ഹെഗെമാന്, ജോര്ജ് നാഗല് എന്നിവര്ക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
ലൈറ്റ് ഗേറ്റഡ് അയോണ് ചാനലുകള്, ഒപ്റ്റോജനറ്റിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലിനാണ്
ഇവര്ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഒരു ഏകകോശ ആല്ഗയില് ചാനല്റോഡോപ്സിന് എന്ന അത്ഭുതകരമായ പ്രോട്ടീന് പീറ്റര് ഹെഗെമാനും ജോര്ജ് നാഗലും ചേര്ന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ പ്രോട്ടീനെ വെളിച്ചത്താല് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന സ്വിച്ചാക്കി മാറ്റിയത് ഡിസൈറോത്ത് ആണ്. നാഡീശാസ്ത്രത്തില് പുതിയ യുഗത്തിനാണ് ഇവര് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് പുരസ്കാര നിര്ണയ സമിതി കണ്ടെത്തി
അമേരിക്കയിലെ ഹൊവാര്ഡ് ഹ്യൂസ് മെഡിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്റ് സ്റ്റാന്ഫോര്ഡ് സര്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനാണ് കാള് ഡിസൈറോത്ത്. ബെര്ലിനിലെ ഹംബോള്ട്ട് സര്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകന് ആണ് പീറ്റര് ഹെഗെമാന്. ജര്മ്മനിയിലെ വേര്സ്ബര്ഗ് സര്വകലാശാലയാണ് ജോര്ജ് നാഗലിന്റെ പ്രവര്ത്തന മണ്ഡലം.
Content Highlights:
The 2026 Nobel Prize in Medicine was awarded to scientists Karl Deisseroth Peter Hegemann and Georg Nagel. They received the honor for breakthroughs in optogenetics and light gated ion channels. Their discoveries with channelrhodopsin protein initiated a transformative new era in neuroscience.