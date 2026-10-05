Kerala
നിലമ്പൂരില് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്കിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാരന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു
തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല
മലപ്പുറം|നിലമ്പൂരില് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്കിന് തീപിടിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തില് നിന്ന് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
യാത്രയ്ക്കിടെ ബൈക്കില് നിന്ന് തീ പടരുകയായിരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
Content Highlights:
A moving motorbike caught fire in Nilambur during noon today. The rider experienced a miraculous escape without sustaining any injuries as flames erupted. The exact cause behind the sudden fire incident remains unknown.
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