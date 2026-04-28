ഇടുക്കിയില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

കുഞ്ചിത്തണ്ണി എല്ലക്കല്ല് സ്വദേശി അജയ് (14), രാജകുമാരി സ്വദേശി പോള്‍സണ്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് കടിയേറ്റത്.

Published

Apr 28, 2026 5:07 pm |

Last Updated

Apr 28, 2026 5:10 pm

തൊടുപുഴ | ഇടുക്കിയില്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റ രണ്ടുപേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുഞ്ചിത്തണ്ണി എല്ലക്കല്ല് സ്വദേശി അജയ്, രാജകുമാരി സ്വദേശി പോള്‍സണ്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് കടിയേറ്റത്.

പോള്‍സണിന് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയും അജയ്ക്ക് രാവിലെ 11-ഓടെയുമാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. വെള്ളിക്കെട്ടന്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട പാമ്പാണ് ഇരുവരെയും കടിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം.

അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

 

Related Topics:
Latest

Kerala

തൃശൂരില്‍ നാല് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇടിമിന്നലേറ്റു

National

ഉഷ്ണതരംഗം, സൂര്യാഘാതം; കേരമുള്‍പ്പെടെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ഡല്‍ഹിക്കും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Editors Pick

ചെറുപ്പക്കാരിലെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടം

Kerala

കൊടും ചൂടില്‍ കുതിച്ചുയരുന്ന് ചെറുനാരങ്ങ വില

Education

സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് പ്രതിഭാ സംഗമം പ്രൗഢമായി

Education

'ഹിസ്റ്റോഗ്രാം' അക്കാദമിക് സിമ്പോസിയം സമാപിച്ചു

National

പാകിസ്താനെ വിറപ്പിച്ച കരുത്തൻ; എസ് 400 മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ നാലാം യൂണിറ്റ് മെയ് ആദ്യവാരം ഇന്ത്യയിലെത്തും