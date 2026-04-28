Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ അര മണിക്കൂർ ലോഡ് ഷെഡിങ്

കെ എസ് ഇ ബി ഉന്നത തല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

Published

Apr 28, 2026 5:03 pm |

Last Updated

Apr 28, 2026 5:03 pm

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ച് കെ എസ് ഇ ബി. വൈകിട്ട് 6നും രാത്രി 12നും ഇടയില്‍ അരമണിക്കൂര്‍ വരെയാണ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്. കെ എസ് ഇ ബി ഉന്നത തല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

വൈദ്യുതി വാഹന ചാര്‍ജിംഗ് വൈകുന്നേരം 6 മുതല്‍ രാത്രി 12 വരെയുള്ള സമയങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും,എസി താപ നില 24 നും 26 നും ഇടക്ക് ക്രമീകരിക്കണമെന്നും കെ എസ് ഇ ബി നിര്‍ദേശിച്ചു.

വെകിട്ട് 6 മണിക്കുശേഷമുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചാര്‍ജിംഗും എസിയുടെ ഉപയോഗവും ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ പാചകവും അമിതമായതാണ് വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കുത്തനെ കൂടാന്‍ കാരണമായത് എന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഉന്നത തലയോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. വൈദ്യുതിയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വര്‍ദ്ധനയാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയുടെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് ശരാശരി വര്‍ദ്ധനയെക്കള്‍ വളരെക്കൂടുതലാണ് ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

Latest

Kerala

തൃശൂരില്‍ നാല് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇടിമിന്നലേറ്റു

National

ഉഷ്ണതരംഗം, സൂര്യാഘാതം; കേരമുള്‍പ്പെടെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ഡല്‍ഹിക്കും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Editors Pick

ചെറുപ്പക്കാരിലെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടം

Kerala

കൊടും ചൂടില്‍ കുതിച്ചുയരുന്ന് ചെറുനാരങ്ങ വില

Education

സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് പ്രതിഭാ സംഗമം പ്രൗഢമായി

Education

'ഹിസ്റ്റോഗ്രാം' അക്കാദമിക് സിമ്പോസിയം സമാപിച്ചു

National

പാകിസ്താനെ വിറപ്പിച്ച കരുത്തൻ; എസ് 400 മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ നാലാം യൂണിറ്റ് മെയ് ആദ്യവാരം ഇന്ത്യയിലെത്തും