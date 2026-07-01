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സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ കണ്ണ് ചതിക്കും! അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന ഡ്രൈവിംഗിലെ ആ വില്ലൻ ഇതാണ്!
വാഹനം അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മെത്തന്നെ ചതിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ സത്യം. സാധാരണ നിലയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും കൃത്യമായ കാഴ്ച നൽകുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ, വേഗത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നേരെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമായി കാഴ്ചയെ ചുരുക്കുന്നു.
റോഡപകടങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുള്ളത് അമിതവേഗതയാണ്. വേഗത കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായി റോഡിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും പലർക്കും ധാരണയുണ്ടാകാറില്ല. വാഹനം അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മെത്തന്നെ ചതിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ സത്യം. സാധാരണ നിലയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും കൃത്യമായ കാഴ്ച നൽകുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ, വേഗത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നേരെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമായി കാഴ്ചയെ ചുരുക്കുന്നു. ഗതാഗത ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ ‘ടണൽ വിഷൻ’ (Tunnel Vision) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ മറഞ്ഞ് നേരെ മുന്നിലുള്ളത് മാത്രം കാണുന്നത് പോലെയാകും അതിവേഗതയിലെ ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവമെന്ന് ചുരുക്കം.
ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ നടക്കുമ്പോഴോ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഏകദേശം 180 ഡിഗ്രി പരിധിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഒരേസമയം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെ പെരിഫറൽ വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. റോഡരികിലൂടെ നടക്കുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാരെയോ വശങ്ങളിൽ നിന്നും കയറിവരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളെയോ ഒക്കെ ഈ കാഴ്ചാ പരിധിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. എന്നാൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേഗത 40 കിലോമീറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാഴ്ചാ പരിധി 100 ഡിഗ്രിയായി ചുരുങ്ങുന്നു. വേഗത വീണ്ടും വർധിച്ച് 70 കിലോമീറ്റർ കടക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചാവട്ടം 65 ഡിഗ്രി മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടും. വാഹനം നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള വേഗതയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ കാഴ്ച വെറും 40 ഡിഗ്രിയിലോ അതിൽ താഴെയോ ഉള്ള പരിധിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത്, വേഗത കൂടുമ്പോൾ വശങ്ങളിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയും തലച്ചോറിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നമ്മെ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുന്നത് എന്നതിന് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണമുണ്ട്. വാഹനം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തലച്ചോറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള വശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ അതിവേഗത്തിൽ പിന്നിലേക്ക് മറയുന്നതിനാൽ അവ ഡ്രൈവർക്ക് വെറും മങ്ങലുകളായി (Visual Blur) മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിംഗിനായി ഡ്രൈവർ കൂടുതൽ ദൂരത്തിലുള്ള റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. അതോടെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടിയോ മൃഗങ്ങളോ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ, ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡുകളിൽ നിന്ന് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലോ അതിവേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണുകൾ അത് കാണില്ല. കൺമുന്നിൽ അപകടം എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാൻ പോലും തോന്നുന്നത്.
ടണൽ വിഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളുടെ തീവ്രത ഇരട്ടിയാക്കുന്നത് ഡ്രൈവറുടെ പ്രതികരണ സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് (Reaction Time). ഉയർന്ന വേഗതയിൽ പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ പെട്ടെന്നൊരു തടസ്സം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ, അത് കണ്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വാഹനം പൂർണ്ണമായി നിർത്താൻ വലിയൊരു ദൂരം ആവശ്യമാണ്. വേഗത കൂടുമ്പോൾ കാഴ്ചാ പരിധി കുറയുന്നത് വഴി അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാതെ വരികയും, അതോടൊപ്പം വാഹനം നിർത്താനുള്ള ദൂരം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നു.
നഗരങ്ങളിലും ജനവാസ മേഖലകളിലും റോഡുകളിൽ വേഗത 30 അല്ലെങ്കിൽ 50 കിലോമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്. വേഗത കുറയുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചാ പരിധി വിസ്തൃതമാവുകയും, വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമയബന്ധിതമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഡ്രൈവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട്, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വേഗത കണ്ണിനെ താൽക്കാലികമായി അന്ധമാക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തോടെ വേണം നാം ഓരോരുത്തരും വാഹനത്തിന്റെ ആക്സിലറേറ്ററിൽ കാൽ അമർത്തേണ്ടത്.
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Overspeeding significantly narrows a driver’s visual field, a psychological and physiological phenomenon scientifically known as ‘Tunnel Vision’. While a stationary person enjoys a wide 180-degree peripheral vision, this angle drastically drops to 40 degrees or less when driving at speeds above 100 km/h. This visual restriction prevents drivers from noticing side-impact hazards, such as pedestrians or vehicles entering from side roads, heavily increasing the risk of severe crashes. Adhering to lower speed limits in urban and populated areas ensures a broader field of vision and allows adequate reaction time to avoid fatal accidents.