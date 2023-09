ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി | ശക്തമായ പേമാരിയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി നിശ്ചലമായി. നഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗതം അടക്കം സ്തംഭിച്ചതിന് പിറകെ നഗരത്തില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയില്‍ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മാത്രം ഇവിടെ 5.08 സെ.മീ മഴയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ സേവന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു

ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി, ലോംഗ് ഐലന്‍ഡ്, ഹഡ്സണ്‍ വാലി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മഴ കാരണം റോഡുകളും സബ്വേകളും തകരുകയും മറ്റ് ഗതാഗത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് പിറകെയാണ് ഗവര്‍ണര്‍ കാത്തി ഹോച്ചുള്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിന് മുന്‍പ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആരായണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ന്യുയോര്‍ക്ക് വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഷെഡ്യൂളുകളും ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍, ഗവര്‍ണര്‍ ഹോച്ചുള്‍ സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള റോഡുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.

Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads.

