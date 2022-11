അഹമ്മദാബാദ് | ഗുജറാത്തില്‍ തൂക്ക് പാലം തകര്‍ന്ന് വീണ് നിരവധി പേര്‍ നദിയില്‍ വീണു. മോര്‍ബിയില്‍ മാച്ചു നദിക്ക് കുറുകെ യുള്ള പാലമാണ് തകര്‍ന്നത്. പാലത്തിലും സമീപത്തുമായി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് . വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് സംഭവം. വളരെ പഴക്കമുള്ള പാലത്തില്‍ അഞ്ച് ദിവസം മുന്നെയാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തിയത്.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat’s Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L

— ANI (@ANI) October 30, 2022