ലിസ് മാത്യുവിനേയും എ കെ പ്രീതയേയും കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കാന് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശിപാര്ശ
ശിപാര്ശ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അംഗീകരിക്കുന്നതോടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ വനിത ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം അഞ്ചാകും.
ന്യൂഡല്ഹി | സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയര് അഭിഭാഷക ലിസ് മാത്യുവിനേയും ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക എ കെ പ്രീതയെയും കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കാന് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശിപാര്ശ.
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കൊളീജിയം യോഗമാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് ശിപാര്ശ കൈമാറിയത്. ശിപാര്ശ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അംഗീകരിക്കുന്നതോടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ വനിത ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം അഞ്ചാകും.
പ്രധാനപ്പെട്ട പല കേസുകളിലും ഹാജരായിട്ടുള്ള പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരാണ് ഇരുവരും
ലിസ് മാത്യു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമചരിത്രത്തില് സുപ്രധാനമായ പത്തോളം കേസുകളില് അമിക്കസ് ക്യുറി ആയിരുന്നു
മെഡിക്കല് റെക്കോര്ഡുകള് ഒരു രോഗിയുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്ന ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവ് എ കെ പ്രീത വാദിച്ച കേസിലാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.