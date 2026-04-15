Connect with us

International

തുര്‍ക്കിയിലെ സ്‌കൂളിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ 16 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്; അക്രമി സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു

അഞ്ചു പേര്‍ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു

Published

Apr 15, 2026 12:05 am |

Last Updated

Apr 15, 2026 12:05 am

അങ്കാറ |  തുര്‍ക്കിയിലെ സ്‌കൂളില്‍ അക്രമി നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ 16 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.സാന്‍ലിയുര്‍ഫ പ്രവിശ്യയിലെ സിവേറെകിലെ സ്‌കൂളിലായിരന്നു ആക്രമണമെന്നു ഗവര്‍ണര്‍ ഹസന്‍ സില്‍ദാക് പറഞ്ഞു. പോലീസ് വളഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പതിനെട്ടുകാരനായ അക്രമി സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചു.

പത്തു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും നാല് അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരു കാന്റീന്‍ ജീവനക്കാരനും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റു. ഇതില്‍ അഞ്ചു പേര്‍ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. സ്‌കൂളിലെ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥിയായ അക്രമിക്ക് ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുങ്ങിമരിച്ചത് 821 പേര്‍; ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണം എറണാകുളത്ത്

International

National

ട്രംപ് ഫോണില്‍ വിളിച്ചു; ഹോര്‍മുസും സുരക്ഷയും ചര്‍ച്ചയായതായി മോദി

Kerala

ലിസ് മാത്യുവിനേയും എ കെ പ്രീതയേയും കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശിപാര്‍ശ

National

പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം; ഹസീന സയ്യിദിനെ ആറ് വര്‍ഷത്തേക്ക് പുറത്താക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്

Kerala

തെക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പിന്തുണ തേടി രേവന്ത് റെഡ്ഡി

Kerala

കര്‍ണാടകയില്‍ കാറില്‍ ടിപ്പര്‍ ലോറിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മൂന്ന് മലയാളികള്‍ മരിച്ചു; ഒമ്പത് വയസുകാരന്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍