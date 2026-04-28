തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് കൊടും ചൂട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇന്ന് മുതല് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. നാളെ മുതല് വിവിധ ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലേര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ടയിലും ഇടുക്കിയിലും വ്യാഴാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലേര്ട്ടാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയില് 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും കൊല്ലം ജില്ലയില് 39 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയര്ന്നേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. നിലവില് ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളില് ഒഴികെ 12 ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ഉയര്ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പായ മഞ്ഞ അലര്ട്ട് നിലനില്ക്കുകയാണ്.
ഉത്തരേന്ത്യയിലും താപനില ഉയരുകയാണ്. ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കനത്ത ചൂട് തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡല്ഹിയില് പൊടിക്കാറ്റും ഉണ്ടായി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നേരിയ വേനല്മഴ ലഭിക്കും എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.