Kerala
സ്കൂള് പ്രവേശനം; കുട്ടികള്ക്ക് രേഖകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കില്ല
പുതിയ അധ്യായന വര്ഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെയ് രണ്ടു മുതല്
തിരുവനന്തപുരം| പുതിയ അധ്യായന വര്ഷം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില് ചേരാനെത്തുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് രേഖകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാര് എന്നിവയില്ലെങ്കിലും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടേയും പ്രവാസികളുടേയും കുട്ടികള്ക്ക് പ്രവേശനം നല്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം. സംസ്ഥാന സിലബസിലുള്ള സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ്, അംഗീകൃത അണ് എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം മെയ് രണ്ടിനു പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും.
രേഖകളില്ലാത്ത കുട്ടികള്ക്ക് അവ ലഭിക്കും വരെ താത്കാലികമായാണ് പ്രവേശനം നല്കുക. ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളും പാടില്ലെന്നും നിര്ദ്ദേശം. രേഖകളില്ലാതെ പ്രവേശനം നല്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രേഖകള് സ്കൂള് തുറന്നു ആറാം ദിവസം നടക്കുന്ന തലയെണ്ണല് ഘട്ടത്തില് നല്കിയില്ലെങ്കില് അവരെ എണ്ണത്തില് പെടുത്തില്ല.