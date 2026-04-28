പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയില്‍ റെയില്‍ പാളത്തില്‍ സ്ഫോടനം: തലനാരിഴയ്ക്ക് വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി

സ്‌ഫോടനം നടന്ന സമയത്ത് പാതയിലൂടെ ട്രെയിനുകള്‍ വരാതിരുന്നതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

Published

Apr 28, 2026 10:24 am |

Last Updated

Apr 28, 2026 10:24 am

ചണ്ഡീഗഢ്|പഞ്ചാബിലെ പട്യാല ജില്ലയിലെ രാജ്പുരയ്ക്ക് സമീപം റെയില്‍വേ പാളത്തില്‍ സ്‌ഫോടനം. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്‌ഫോടനം നടന്ന സമയത്ത് പാതയിലൂടെ ട്രെയിനുകള്‍ വരാതിരുന്നതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ട്രാക്കില്‍ ചെറിയ വിള്ളലുകള്‍ വീണതായി റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്‌ഫോടനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഈ പാതയിലുള്ള ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

സ്ഥലത്ത് പോലീസും ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ആര്‍പിഎഫും പരിശോധന നടത്തി. സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നില്‍ അട്ടിമറി ശ്രമമുണ്ടോ എന്ന് എന്‍ഐഎ ഉള്‍പ്പടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതായും അവ ലാബ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ട്രാക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
Latest

Kerala

മലപ്പുറം കരുവാരക്കുണ്ടില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

ബെംഗളുരുവിന് സമീപം രാംനഗരയില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

National

പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയില്‍ റെയില്‍ പാളത്തില്‍ സ്ഫോടനം: തലനാരിഴയ്ക്ക് വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി

Kerala

സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനം; കുട്ടികള്‍ക്ക് രേഖകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കില്ല

Kerala

വേനല്‍മഴ; ഇന്ന് മുതല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Kerala

മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചു റാണി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സംഭവം; ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു