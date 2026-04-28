Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മരിച്ചത്

Published

Apr 28, 2026 10:41 am |

Last Updated

Apr 28, 2026 10:41 am

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം വര്‍ക്കലയില്‍ സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. ഇടവ വെണ്‍കുളം സ്വദേശി ഷൈന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. 40 വയസ്സായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഷൈന്‍ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേ ഷൈന്‍ റോഡില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണത്.

ഉടന്‍തന്നെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നല്‍കി. ഷൈനിന് സൂര്യാഘാതമേറ്റതാണെന്നുള്ള ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

Latest

Kerala

മലപ്പുറം കരുവാരക്കുണ്ടില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

ബെംഗളുരുവിന് സമീപം രാംനഗരയില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

National

പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയില്‍ റെയില്‍ പാളത്തില്‍ സ്ഫോടനം: തലനാരിഴയ്ക്ക് വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി

Kerala

സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനം; കുട്ടികള്‍ക്ക് രേഖകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കില്ല

Kerala

വേനല്‍മഴ; ഇന്ന് മുതല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Kerala

മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചു റാണി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സംഭവം; ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു