Connect with us

National

അധ്യാപകന്റെ മര്‍ദനം; 16കാരന്റെ കണ്ണില്‍ രക്തം കട്ടപിടിച്ചു, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

മര്‍ദനവിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞാല്‍ സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് ടി സി നല്‍കി പുറത്താക്കുമെന്ന് അധ്യാപകന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

Published

Sep 08, 2026 2:01 pm |

Last Updated

Sep 08, 2026 2:01 pm

മൈസൂരു| കര്‍ണാടകയിലെ മൈസൂരുവില്‍ അധ്യാപകന്റെ മര്‍ദനമേറ്റ് 16 വയസ്സുകാരനായ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കണ്ണില്‍ രക്തം കട്ടപിടിച്ചു. ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനിരയായ റെഹാന്‍ ഷെരീഫ് അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

മൈസൂരുവിലെ സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഹൈസ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയായ റെഹാനെയാണ് അധ്യാപകനായ സുരേഷ് മര്‍ദിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വസീം ഷെരീഫ് നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

മര്‍ദനവിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞാല്‍ സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് ടി സി നല്‍കി പുറത്താക്കുമെന്ന് അധ്യാപകന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൈസൂരു പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അധ്യാപകനെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights:
A 16-year-old student named Rehan Shareef suffered blood clotting in his eye after being brutally assaulted by a teacher in Mysuru. The incident occurred at St Philominas High School. Mysuru police registered a case against teacher Suresh based on a complaint filed by the boy’s father.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

TODAY'S GOLD RATE|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് 880 രൂപ കൂടി

Business

20,000mAh ശേഷി, 165W വരെ ഉയർന്ന ഔട്ട്പുട്ട്; മൂന്ന് കിടിലൻ പവർ ബാങ്കുകൾ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഷവോമി

Kerala

ക്ലീനറുമായുള്ള തർക്കം; സ്വകാര്യ ബസ് നടുറോഡിൽ നിര്‍ത്തി ഡ്രൈവര്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയി

UAE

വേർപിരിഞ്ഞാലും കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം മാതാപിതാക്കളുടെ തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തം; പുതിയ കുടുംബ ചാർട്ടറുമായി അബൂദബി

National

അധ്യാപകന്റെ മര്‍ദനം; 16കാരന്റെ കണ്ണില്‍ രക്തം കട്ടപിടിച്ചു, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Business

ആപ്പിളിന്റെ ബിഗ് ഇവന്റ് നാളെ: ഐഫോൺ 18 പ്രോയും ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണും എത്തുന്നു; വിവരങ്ങൾ അറിയാം

National

പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ അപകീര്‍ത്തി പരാമര്‍ശം: കേസ് റദ്ദാക്കാനാവില്ല; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ഹരജി തളളി കോടതി