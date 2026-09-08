Kerala
ബൈക്കും തടിലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു
ബൈക്ക് യാത്രികനായ മണ്ണീറ കിഴവള്ളൂർ മൈലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ പി എം അനന്ദു ആണ് മരിച്ചത്.
പത്തനതിട്ട|ബൈക്കും തടിലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികനായ മണ്ണീറ കിഴവള്ളൂർ മൈലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ പി എം അനന്ദു ആണ് മരിച്ചത്. 22 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രസന്നന്റെയും ഹിമയുടേയും മകനാണ്.തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 7.15ന് പുനലൂർ – മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിൽ കുമ്പഴ പാലം കഴിഞ്ഞ് മല്ലശേരി മുക്കിനടുത്തായിരുന്നു അപകടം. കോഴഞ്ചേരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അനന്ദു വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം കുമ്പഴയിൽ വന്നതാണ്.
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ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ബൈക്ക് എതിരെ വന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സഹോദരൻ: അഭിനവ്.
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A 22-year-old youth named Anandhu died after his motorbike collided with a timber lorry near Kumbhazha in Pathanamthitta. The accident occurred on the Punalur-Muvattupuzha road on Monday evening. Although locals rushed him to a private hospital in Pathanamthitta, his life could not be saved.
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