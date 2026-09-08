സാംസങ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ: നൂറ് ജീവനക്കാർക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസ്; കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്നും സൂചന

Business
സാംസങ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ: നൂറ് ജീവനക്കാർക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസ്; കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്നും സൂചന
മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വില ഇരട്ടിയിലധികമായി ഉയർന്നതും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപനയിലെ മന്ദഗതിയുമാണ് കമ്പനിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്.
ന്യൂഡൽഹി | ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാങ്കേതിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ സാംസംഗ് ഇന്ത്യ, തങ്ങളുടെ ടെലിവിഷൻ, ഹോം അപ്ലയൻസസ് (Home Appliances) വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 80 മുതൽ 100 വരെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളോട് (Executives) രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വർധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ, വിപണിയിലെ മന്ദഗതിയിലുള്ള ഡിമാൻഡ്, ലാഭവിഹിതത്തിലെ ഇടിവ് എന്നിവ കാരണമാണ് കമ്പനി ഘട്ടംഘട്ടമായി ജോലി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഹെഡ്ക്വാട്ടേഴ്സിലെ ഡയറക്ടർ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ടീം ലീഡർമാർ, ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാർ, ഏരിയ മാനേജർമാർ എന്നിവരെയാണ് ഈ നടപടി പ്രധാനമായും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാംസങ്ങിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബിസിനസ് വിഭാഗത്തിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപന വിഭാഗം ഒഴികെ സെയിൽസ് ആന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് (Sales and Marketing) മേഖലയിൽ 550 മുതൽ 600 വരെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 25 ശതമാനം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടൽ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനി നേരിട്ട് നിയമിച്ച ജീവനക്കാരെയും മാൻപവർ ഏജൻസികൾ വഴി കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോലി ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളവും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഓരോ വർഷത്തിനും അധികമായി ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവും പാക്കേജായി നൽകുന്നുണ്ട്.
മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ (Memory Chips) വില ഇരട്ടിയിലധികമായി ഉയർന്നതും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപനയിലെ മന്ദഗതിയുമാണ് കമ്പനിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപനയിൽ 11 മുതൽ 12 ശതമാനം വരെ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാംസങ്ങിന്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ നാലിൽ മൂന്ന് പങ്കും മൊബൈൽ ഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചില സ്മാർട്ട്ഫോൺ മോഡലുകൾക്ക് 5 മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി നിർബന്ധിതരായി.
നിലവിലെ പിരിച്ചുവിടലിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിഭാഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദീപാവലി അടക്കമുള്ള അവിഭാജ്യ ഉത്സവ സീസണിൽ ഉയർന്ന വിൽപന ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മൊബൈൽ വിഭാഗം. എന്നാൽ ഉത്സവ സീസണിന് ശേഷം ടി വി, ഹോം അപ്ലയൻസസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ചെലവുകൾ ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ (Regional Offices) ലയിപ്പിക്കാനും കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാഞ്ചി, പട്ന ഓഫീസുകളും ഡൽഹി, ഗുഡ്ഗാവ് ഓഫീസുകളും തമ്മിൽ ലയിപ്പിക്കുകയാണ്. ടി വി, ഹോം അപ്ലയൻസസ് സെയിൽസ് ടീമുകളെ ഒന്നാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഡിസംബർ പാദത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനി 1.1 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരുമാനവും 11,287 കോടി രൂപ അറ്റാദായവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. സാംസങ്ങിന്റെ വിൽപനയിൽ 11 ശതമാനവും നൽകുന്നത് ഹോം അപ്ലയൻസസ് വിഭാഗമാണ്. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ വിപണികളിലും സാംസങ് ഇത്തരത്തിൽ പുനഃസംഘടന നടത്തുകയും എഴുന്നൂറിലധികം തൊഴിലുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights
Samsung India has initiated job cuts targeting 80-100 executives in its TV and home appliances units due to rising chip costs, weak demand, and currency depreciation.