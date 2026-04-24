Kerala
കണ്ണൂര് പാനൂരില് സ്റ്റീല് ബോംബ് കണ്ടെത്തി
രണ്ട് സ്റ്റീല് ബോംബും ഒരു നാടന് കെട്ട് ബോംബുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
കണ്ണൂര്| കണ്ണൂര് പാനൂരില് സ്റ്റീല് ബോംബ് കണ്ടെത്തി. പന്ന്യന്നൂര് ചിത്രവയലില് നിന്നാണ് ബോംബ് കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ട് സ്റ്റീല് ബോംബും ഒരു നാടന് കെട്ട് ബോംബുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബോംബ് കണ്ടെത്തിത്. എസിപി ഉള്പ്പെടെയുളളവര് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ബോംബുകള് ഉടന് നിര്വീര്യമാക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടകര ചാനിയം കടവിന് സമീപം സ്റ്റീല് ബോംബുകള് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മൂന്ന് സ്റ്റീല് ബോംബാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബോംബ് നിര്വീര്യമാക്കി.
സെലീനയുടെ മരണം പാമ്പുകടിയേറ്റു തന്നെയെന്ന് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപോര്ട്ട്
Kerala
മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് അപകടം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന വെടിക്കെട്ട് ലൈസന്സി സതീശന് മരിച്ചു
ഇ വിയാണോ കാർ? ഈ ചൂടിൽ പണി കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്!
വാട്സാപ്പിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ വരുന്നു; മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പം
അവസരങ്ങളുടെ വാതില് തുറന്ന് മര്കസ് കോളജ് മെഗാ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്
