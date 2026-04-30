National
ജ്യൂസ് ഫാക്ടറിയിലെ സ്റ്റീമര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; രണ്ട് തൊഴിലാളികള് മരിച്ചു
തൊഴിലാളികള് സ്റ്റീമര് നന്നാക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.
ശ്രീനഗര് | ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനില് ജ്യൂസ് ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് രണ്ട് പേര് മരിച്ചു. ഒരാള്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഉത്തര്പ്രദേശ് സ്വദേശികളായ സൗരഭ് സിംഗ്, ശിവ് കുമാര് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ഫാക്ടറിയിലെ സ്റ്റീമര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടം.
തൊഴിലാളികള് സ്റ്റീമര് നന്നാക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. പരുക്കേറ്റവരെ ഉടന് തന്നെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ചികിത്സയിലായിരിക്കെ സൗരഭും ശിവയും മരണത്തിന് കീഴടുങ്ങുകയായിരുന്നു. രാജ് നിലവില് ചികിത്സയിലാണ്.
Kerala
തൃശൂരില് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച ആല്ജോയുടെ സഹോദരനെ ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്തു; പൂര്ണ ആരോഗ്യവാനെന്ന് ഡോക്ടര്മാര്
Kerala
ജീപ്പിന് കട്ട വെക്കുന്നതിനിടെ ഉരുണ്ടുവന്ന് ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു; വയോധികന് മരിച്ചു
Kerala
സ്വയംതൊഴില് വായ്പാ സബ്സിഡി തട്ടിപ്പ്; മുഖ്യപ്രതിയായ എസ് സി പ്രമോട്ടര് അറസ്റ്റില്
Kerala
കുസാറ്റിലെ വിദ്യാര്ഥിനി ഹോസ്റ്റലില് ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്
Kerala
പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പോസ്റ്റല് വോട്ട്; ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
Kerala
ജനവിധിയാണ് അന്തിമം; എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങള് തള്ളി മന്ത്രി വാസവന്
