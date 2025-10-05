Kerala
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം; പ്രകാശ് രാജ് ജൂറി ചെയര്മാന്
നാളെ മുതല് സിനിമകളുടെ സ്ക്രീനിങ് തുടങ്ങും. 128 സിനിമകളാണ് ജൂറിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്
തിരുവനന്തപുരം | 2024-ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര നിര്ണയ സമിതിയുടെ ചെയര്മാനായി നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് രാജിനെ നിയമിച്ചു. സംവിധായകരായ രഞ്ജന് പ്രമോദ്, ജിബു ജേക്കബ് എന്നിവരെ പ്രാഥമിക വിധിനിര്ണയ സമിതിയിലെ രണ്ട് സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയര്പേഴ്സണ്മാരായും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവര് അന്തിമവിധി നിര്ണയ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളുമായിരിക്കും.
ഡബ്ബിങ് ആര്ട്ടിസ്റ്റും സംസ്ഥാന പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, പിന്നണി ഗായികയും സംസ്ഥാന പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ഗായത്രി അശോകന്, സൗണ്ട് ഡിസൈനറും സംവിധായകനുമായ നിതിന് ലൂക്കോസ്, എഴുത്തുകാരനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം എന്നിവരാണ് മറ്റ് ജൂറി അംഗങ്ങള്.
നാളെ മുതല് സിനിമകളുടെ സ്ക്രീനിങ് തുടങ്ങും. 128 സിനിമകളാണ് ജൂറിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് പ്രാഥമിക ജൂറികള് തിരഞ്ഞെടുത്ത സിനിമകളാകും അന്തിമ ജൂറിക്ക് മുന്നിലെത്തുക.