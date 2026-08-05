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സ്പേസ് എക്സിന്റെ 4 ടൺ ഭാരമുള്ള റോക്കറ്റ് അവശിഷ്ടം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി; ശാസ്ത്രലോകം ആകാംക്ഷയിൽ
മണിക്കൂറിൽ 8,700 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഫാൽക്കൺ 9 (Falcon 9) റോക്കറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ഭാഗം ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം
വാഷിംഗ്ടൺ | ഇലോൺ മസ്കിന്റെ പ്രമുഖ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ സ്പേസ് എക്സിന്റെ (SpaceX) നാല് ടൺ ഭാരമുള്ള റോക്കറ്റ് ഭാഗം ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ ശക്തിയോടെ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മണിക്കൂറിൽ 8,700 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഫാൽക്കൺ 9 (Falcon 9) റോക്കറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ഭാഗം ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. ഇതുമൂലം ഭൂമിക്ക് യാതൊരുവിധ ഭീഷണിയുമില്ലെന്ന് നാസ (NASA) വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ബഹിരാകാശ ഗവേഷകർക്ക് ഇത് അപൂർവമായ പഠനാവസരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2025 ജനുവരിയിൽ ഫയർഫ്ലൈ എയറോസ്പേസിന്റെ ലൂണാർ ലാൻഡർ ദൗത്യത്തിനായി വിക്ഷേപിച്ച ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗം പ്രവർത്തനരഹിതമായി ബഹിരാകാശത്ത് അലഞ്ഞുതിരിയുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ. ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം റോക്കറ്റ് ഭാഗത്തിലെ ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായും തീർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ഗുരുത്വാകർഷണ വ്യതിയാനങ്ങളും മൂലം ഇതിന്റെ സഞ്ചാരപഥം മാറുകയും ഒടുവിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പതിക്കുകയുമായിരുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ഐൻസ്റ്റീൻ ഗർത്തത്തിന് (Einstein Crater) സമീപമാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചത്.
കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഏകദേശം 18 മീറ്റർ വീതിയും 4 മീറ്റർ ആഴവുമുള്ള ഗർത്തമായിരിക്കും ഇതെന്ന് ലോസ് അലാമോസ് നാഷണൽ ലബോറട്ടറിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു. കൂടാതെ പാരച്യൂട്ടോ വായു മർദ്ദമോ ഇല്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാറക്കഷ്ണങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും മൈലുകളോളം ഉയരത്തിൽ ചിതറിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും.
നാസയുടെ ലൂണാർ റീകണൈസൻസ് ഓർബിറ്റർ (Lunar Reconnaissance Orbiter), ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഡാനൂരി (Danuri) ലൂണാർ ഓർബിറ്റർ എന്നിവ കൂട്ടിയിടി നടന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി പഠനം നടത്തും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഭാവിയിലെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം ഭീഷണിയാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ ഗവേഷകർക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
അബദ്ധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തു ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ്.
Content Highlights:
A 4-tonne SpaceX Falcon 9 rocket fragment crashed into the Moon at 8,700 kmph. The impact created a 18-meter-wide crater near the Einstein Crater, releasing a huge dust plume. NASA and international space agencies are analyzing orbital images to study lunar impacts.