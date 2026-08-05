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ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഫ്രീഡം സെയിൽ 2026: ഐഫോൺ മുതൽ സാംസങ് വരെ വൻ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാം; മികച്ച 5 ഓഫറുകൾ
പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകൾക്കും വൻ വിലക്കുറവാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബംഗളൂരു | ജനപ്രിയ ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിന്റെ ഫ്രീഡം സെയിൽ 2026 (Flipkart Freedom Sale 2026) ഓഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് പ്ലസ്, പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് അംഗങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ തന്നെ ഓഫറുകൾ മുൻകൂട്ടി നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകൾക്കും വൻ വിലക്കുറവാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധേയമായ 5 സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഓഫറുകൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.
ഐഫോൺ 17 പ്രോ (iPhone 17 Pro)
ഐഫോൺ പ്രേമികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറാണ് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1,34,900 രൂപ ലോഞ്ച് വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഐഫോൺ 17 പ്രോ നേരിട്ടുള്ള കിഴിവോടെ 1,26,900 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇതിനുപുറമെ എസ് ബി ഐ, ഐസിഐസിഐ, ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ 5,000 മുതൽ 6,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ ഡിസ്കൗണ്ടും ലഭിക്കും. ഇ എം ഐ ഓപ്ഷനുകളും ക്യാഷ്ബാക്കും ഉൾപ്പെടെ 1,17,900 രൂപ നിരക്കിൽ ഈ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാം.
ഐഫോൺ 15 (iPhone 15)
വിലക്കുറവിൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഐഫോൺ 15 മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. 58,900 രൂപ എന്ന പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് സെയിലിൽ ഈ മോഡൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. പ്രതിമാസം 4,909 രൂപ മുതലുള്ള ഇ എം ഐ ഓപ്ഷനുകളിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫോൺ വാങ്ങാം. 48 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും വാട്ടർ പ്രതിരോധ ഡിസൈനുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 (Samsung Galaxy S25)
സാംസങ്ങിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ ഗാലക്സി എസ് 25 ന് വൻ വിലക്കുറവാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 80,999 രൂപ ലോഞ്ച് വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫോൺ സെയിലിൽ ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 57,999 രൂപ മുതൽ 59,999 രൂപ വരെയുള്ള വിലയിൽ ലഭ്യമാകും. അതായത് ഏകദേശം 23,000 രൂപയോളം ലാഭിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ, നത്തിംഗ്, മോട്ടറോള ഫോണുകൾ (Google Pixel, Nothing, Motorola)
സാംസങ്, ആപ്പിൾ ഫോണുകൾക്ക് പുറമെ പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളായ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ, നത്തിംഗ്, മോട്ടറോള എഡ്ജ് സീരീസ്, ഒപ്പോ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും സെയിലിൽ വൻ കിഴിവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ജനപ്രിയ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ വിലക്കുറവ് ഉണ്ടാകും.
എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് ഓഫറുകളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും (Bank Offers & Exchange Bonus)
ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഫ്രീഡം സെയിലിലൂടെ നടത്തുന്ന പർച്ചേസുകൾക്ക് എസ് ബി ഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 10 ശതമാനം തൽക്ഷണ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും. കൂടാതെ പഴയ ഫോണുകൾ മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകും.
Content Highlights:
Flipkart Freedom Sale 2026 kicks off on August 8 with massive discounts on top smartphones. Key offers include heavy price cuts on iPhone 17 Pro, iPhone 15, and Samsung Galaxy S25. Buyers can also avail 10% instant discount using SBI credit cards alongside exchange bonuses.