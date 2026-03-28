ചില ഉറപ്പുകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോള് പ്രാവര്ത്തികമാകുമെന്ന് അറിയില്ല; രാഹുല് ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം പ്രതികരിച്ച് കെ സുധാകരന്
രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നതായും സുധാകരന്
ന്യൂഡല്ഹി | കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ഇന്ന് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില് തനിക്ക് ചില ഉറപ്പുകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കെ സുധാകരന് എംപി. ചില സഹായങ്ങള് ചെയ്യാം എന്ന് പാര്ട്ടി അറിയിച്ചു. ആ ഉറപ്പുകള് എപ്പോള് പ്രാവര്ത്തികമാകും എന്നറിയില്ല. പ്രാവര്ത്തികമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും സന്തോഷമുണ്ട്. താന് പാര്ട്ടിക്ക് വിധേയനാണെന്നും സുധാകരന് പറഞ്ഞു. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ സുധാകരന്
പാര്ട്ടിയിലെ എന്റെ സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നേതൃത്വമാണ്. നേതാക്കള്ക്ക് മുന്നില് താന് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെ സുധാകരന് പറഞ്ഞു.രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന നിലപാടില് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നതായും സുധാകരന് പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടിയിലെ സീനിയര് നേതാവിനെ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് തന്റെ നിലപാട്. പാര്ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് കണ്ണൂരില് മത്സരിക്കാത്തതെന്നും സുധാകരന് പറഞ്ഞു
ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു രാഹുല് ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുമായി കെ സുധാകരന് ഡല്ഹിയില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവന് പോരാടിയ നേതാവാണ് കെ. സുധാകരന് എന്നായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുല് ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചത്.