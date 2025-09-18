Connect with us

International

പെന്‍സില്‍വാനിയയില്‍ വെടിവെയ്പ്പ്; മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

അക്രമി പോലീസ് വെടിവെയ്പ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Published

Sep 18, 2025 10:24 am |

Last Updated

Sep 18, 2025 10:24 am

ഹാരിസ് ബര്‍ഗ്| അമേരിക്കയിലെ പെന്‍സില്‍വാനിയയില്‍ വെടിവെയ്പ്പ്. വെടിവെയ്പ്പില്‍ മൂന്ന്  പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ടു പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. അക്രമി പോലീസ് വെടിവെയ്പ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കുശേഷമാണ് സംഭവം. ഫിലാഡല്‍ഫിയയില്‍ നിന്ന് 100 മൈല്‍ അകലെയുള്ള നോര്‍ത്ത് കോഡോറസ് ടൗണ്‍ഷിപ്പിലെ യോര്‍ക്ക് കൗണ്ടിയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് വെടിവെയ്പുണ്ടായത്.

ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പെന്‍സില്‍വാനിയ ഗവര്‍ണര്‍ ജോഷ് ഷാപ്പിറോ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മോതിരം വാങ്ങാനെത്തി സ്വര്‍ണമാലയുമായി കടന്ന യുവതി പിടിയില്‍

International

പെന്‍സില്‍വാനിയയില്‍ വെടിവെയ്പ്പ്; മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ വീണ്ടും മേഘവിസ്ഫോടനം; അഞ്ചുപേരെ കാണാതായി

Kerala

ആന്റണി ഇറങ്ങിയതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ഭിന്നത; മുത്തങ്ങ ക്ഷമാപണം തള്ളി സി കെ ജാനു

Kerala

തിരുവനന്തപുരം എസ്എപി ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ട്രെയിനിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

National

ബോളിവുഡ് നടി ദിഷ പഠാനിയുടെ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; പ്രതികള്‍ പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

ചിത്തിരപുരത്ത് അനധികൃത നിര്‍മ്മാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് രണ്ട് തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ച സംഭവം; റിസോര്‍ട്ട് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍