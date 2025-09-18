International
പെന്സില്വാനിയയില് വെടിവെയ്പ്പ്; മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
അക്രമി പോലീസ് വെടിവെയ്പ്പില് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഹാരിസ് ബര്ഗ്| അമേരിക്കയിലെ പെന്സില്വാനിയയില് വെടിവെയ്പ്പ്. വെടിവെയ്പ്പില് മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ടു പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. അക്രമി പോലീസ് വെടിവെയ്പ്പില് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കുശേഷമാണ് സംഭവം. ഫിലാഡല്ഫിയയില് നിന്ന് 100 മൈല് അകലെയുള്ള നോര്ത്ത് കോഡോറസ് ടൗണ്ഷിപ്പിലെ യോര്ക്ക് കൗണ്ടിയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് വെടിവെയ്പുണ്ടായത്.
ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പെന്സില്വാനിയ ഗവര്ണര് ജോഷ് ഷാപ്പിറോ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദര്ശിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
