Kerala
എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോയൽ തോമസ് അറസ്റ്റിൽ
കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക വനിതാ കോളേജിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ജോയലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
കണ്ണൂർ| തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന എസ് എഫ് ഐ മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോയൽ തോമസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക വനിതാ കോളേജിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ജോയലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന് എസ് എഫ് ഐ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.
Content Highlights:
SFI Kannur district secretary Joel Thomas was arrested by police in connection with the violence during a protest march in Thiruvananthapuram. He was taken into custody near Krishna Menon Memorial Women’s College in Kannur. SFI alleged that the arrest was politically motivated.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സിഎംആര്എല്ലില് നിന്ന് പണം വാങ്ങിയവരുടെ പട്ടികയില് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും; ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊഴി പുറത്ത്
Kerala
പിഎം ശ്രീ; കേരളത്തിന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ കത്ത്
Kerala
എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോയൽ തോമസ് അറസ്റ്റിൽ
National
മഹാരാഷ്ട്രയില് ട്രക്കും-എസ്യുവിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; എട്ടു മരണം
Kerala
മൈക്രോഫിനാന്സ് തട്ടിപ്പ് കേസ്: സര്ക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം
Kerala
വൈദ്യുതി ഉടന് വാങ്ങാന് കഴിയില്ല, പ്രതിസന്ധി സ്വിച്ചിട്ടാല് പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല; മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
Business