Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നാളെ മുതല്‍; 1,068 കോടി അനുവദിച്ചു

പെന്‍ഷന്‍ തുക സെപ്തംബര്‍ 24 തന്നെ വിതരണം ആരംഭിക്കണമെന്നും ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്

Published

Sep 23, 2026 6:52 pm |

Last Updated

Sep 23, 2026 6:52 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് സെപ്തംബര്‍ മാസത്തെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നാളെ മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ 1,068.79 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

അര്‍ഹരായ വയോജനങ്ങള്‍, വിധവകള്‍, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍, കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കായി 957.93 കോടി രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ അസംഘടിത മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ക്ഷേമവിധി ബോര്‍ഡുകള്‍ വഴിയുള്ള വിതരണത്തിനായി 110.86 കോടി രൂപയും സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചു.

ഈ മാസത്തെ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനായി ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും ആകെ 1,068.79 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെന്‍ഷന്‍ തുക സെപ്തംബര്‍ 24 തന്നെ വിതരണം ആരംഭിക്കണമെന്നും ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്

Content Highlights: The Kerala government has allocated ₹1,068.79 crore for disbursing September’s social welfare pensions starting tomorrow. Out of this, ₹957.93 crore is set aside for eligible elderly, widows, disabled citizens, and agricultural workers. Directives state that distribution must begin on September 24 and be fully completed by October 5

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കലയുടെ സൂര്യ തേജസ്സിന് വിട; സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി അന്തരിച്ചു

International

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡര്‍ബനില്‍ വെടിവെപ്പ്; ഗര്‍ഭിണിയടക്കം 11 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

'എല്ലാം പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചു'; ശബരിമല തീര്‍ഥാടന മുന്നൊരുക്ക വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് കെ ജയകുമാര്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നാളെ മുതല്‍; 1,068 കോടി അനുവദിച്ചു

Kerala

ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത്; ഇടത് പിന്തുണയോടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റ്

Kerala

പിണറായിക്കും റിയാസിനുമെതിരായ അന്വേഷണം: പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു; എസ് പി വിക്രമന് അന്വേഷണ ചുമതല

Kerala

പിറവത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറി വീട് തകര്‍ന്നു